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"قمة المناخ".. زعماء العالم يدعون لتحرك جماعي لجعل كوكب الأرض أكثرَ نظافة واخضرارًا

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"قمة المناخ".. زعماء العالم يدعون لتحرك جماعي لجعل كوكب الأرض أكثرَ نظافة واخضرارًا "قمة المناخ".. زعماء العالم يدعون لتحرك جماعي لجعل كوكب الأرض أكثرَ نظافة واخضرارًا
تستمر لمدة يومين وتركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص

دعا زعماء العالم في قمة المناخ التي تستضيفها كوريا الجنوبية عبر الفيديو، اليوم (الأحد)، إلى مزيد من التحرك وإشراك جميع الدول في الحملة العالمية نحو كوكب أكثر نظافة واخضرارًا.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في افتتاح قمة "الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2030" أو "بي فور جي": "إن بلاده تعتزم لعب دور مسؤول كدولة تشكل جسرًا يربط بين الدول النامية وتلك المتقدمة"؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

والقمة التي تستمر يومين هي الثانية في إطار المبادرة العالمية، بعد اجتماع افتتاحي عُقد في كوبنهاغن عام 2018، وتركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في البلدان النامية.

ووضعت الدول المتقدمة أهدافًا طموحة لخفض الانبعاثات الكربونية في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى خطط لحيادية الكربون بحلول عام 2050.

ويشكل التغير المناخي تهديدًا رئيسيًّا للنمو العالمي؛ حيث تشمل التأثيرات انخفاض المحاصيل وتغير أنماط الطقس الذي يضر بالاقتصادات التي تعتمد على السياحة، إضافة إلى تفشي الأمراض وكوارث أخرى من شأنها تقويض الإنتاجية.

وتسعى كوريا الجنوبية التي أعلنت مؤخرًا خططًا لخفض التمويل الرسمي لمشاريع الطاقة الدولية العاملة بالفحم إلى لعب دور أكبر في المبادرة العالمية لحماية البيئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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