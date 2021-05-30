أخبار عاجلة

اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني -
شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري -
بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل -
شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة -
"مدني عسير" يدعو لتوخّي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية -
الملك يعهد للرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية - اسماء -
ولي العهد يلتقي الرئيس السيسي في شرم الشيخ -
لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل -
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتجاوز حاجز الـ1100 بحث علمي -
Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الإسلامية يستعرض مع نظيره السوداني خطر الإخوان المسلمين

Print
الجانبان عقدا جلسة مباحثات رسمية تناولت سبل تعزيز العمل المشترك

وزير الإسلامية يستعرض مع نظيره السوداني خطر الإخوان المسلمين

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمكتبه في محافظة جدة اليوم، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني الدكتور نصر الدين مفرح والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حاليًّا.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية بحضور عدد من المسؤولين بالوزارتين تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز العمل المشترك في المجالات الإسلامية ورؤية البلدين في مكافحة التطرف والغلو والإرهاب وخطر الإخوان المسلمين وتعزيز الخطاب الديني المعتدل القائم على الوسطية والاعتدال، والتعاون في مجالات العناية بالمساجد وتأهيل وتدريب الأئمة والخطباء، وعقد اللقاءات والمؤتمرات، والاستفادة من تجربة المملكة في خدمة القرآن الكريم ونشر السنة والعناية ببيوت الله والدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال.

وعقب اللقاء أكد الوزير آل الشيخ أن المملكة رائدة في نشر الوسطية والاعتدال بين المسلمين، ولاحظنا أن هناك قبولًا لجهود خادم الحرمين الشريفين النابعة من الإحساس بالمسؤولية تجاه المسلمين بالعالم وتجاه البشرية أيضاً؛ فالمسلمون هم جزء من مكون العالم.

وأوضح أن ما تم خلال اللقاء من مباحثات مع الوزير السوداني هي تبلور العلاقات المتميزة بين البلدين والحرص على تعزيز التعاون في كافة المجالات التي تخدم الشعب السوداني وتساهم في نشر تعاليم وقيم الإسلام دين الوسطية والاعتدال.

وبيّن الوزير أن للسودان وشعبه مكانة خاصة في قلب القيادة عبر عقود من الزمان؛ فمنذ استقلال السودان والسعودية تقف مع السودان وتمد يد الخير والدعم الذي يجسد مبادئ الأخوة والمصير المشترك، مبيناً أن وزارة الشؤون الإسلامية وفق توجيهات القيادة الرشيدة تسعى لتعزيز التعاون المشترك مع نظيرتها بدول العالم لخدمة الشعوب الإسلامية.

من ناحيته أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني أن المملكة تمثل العمق الإسلامي العظيم للأمة الإسلامية، وهي المكان الذي انبثقت منه دعوة الإسلام وانتشرت في أنحاء المعمورة، مضيفاً أن هذا التاريخ يمكن المملكة في أنها تلعب الدور المحوري والريادي في الحاضر والمستقبل لصالح الأمة الإسلامية وتجسيد معاني الوسطية والاعتدال ومناهضة التطرف والإرهاب.

ونوه إلى ما حمله اللقاء من اتفاق وتوافق على هذه الأسس والمبادئ والكليات العامة والأهداف والمرامي العظيمة للإسلام، وأنْ تكون في أرض الواقع؛ وذلك بتدريب الأئمة والدعاة وإيصال المصاحف إلى عموم الشعب السوداني، وخاصة مَنْ هم في المناطق التي انتشرت فيها الحروب ولم تصلحها الدعوة طوال العقود الماضية.

وزير الإسلامية يستعرض مع نظيره السوداني خطر الإخوان المسلمين

وزير الإسلامية يستعرض مع نظيره السوداني خطر الإخوان المسلمين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية

Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية

قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية

قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية

برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية

برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية

بيتكوين عملة قانونية لأول مرة.. وأرامكو السعودية تصدر صكوكاً بالدولار

بيتكوين عملة قانونية لأول مرة.. وأرامكو السعودية تصدر صكوكاً بالدولار