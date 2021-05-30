"مسام" ينتزع 2.183 لغمًا حوثيًّا في اليمن خلال أسبوع

★ ★ ★ ★ ★

زرعتها الميليشيا الإرهابية في مختلف المناطق بالبلاد

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو 2021م من انتزاع 2.183 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.

وتنوعت الألغام ما بين 13 لغمًا مضادًّا للأفراد، و927 لغمًا مضادًّا للدبابات، و1.230 ذخيرة غير متفجرة، و13 عبوة ناسفة.

ونُزع خلال هذا الأسبوع في مديرية خب الشغف بمحافظة الجوف 152 لغمًا مضادًّا للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة وعبوتان ناسفتان، وفي مديرية قعطبة في محافظة الضالع أزال فريق "مسام" لغمًا واحدًا مضادًّا للأفراد، فيما تمكن من نزع 50 لغمًا مضادًّا للدبابات في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، إضافة إلى 3 ذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة، كما تم نزع 62 ذخيرة غير متفجرة في مديرية زنجبار بمحافظة لحج، إلى جانب 284 ذخيرة غير متفجرة و88 لغمًا مضادًّا للدبابات في محافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة نجح فريق "مسام" في نزع 29 لغمًا مضادًّا للدبابات في مديرية عين، و22 لغمًا مضادًّا للدبابات، و236 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، ولغم واحد مضاد للأفراد و5 ألغام مضادة للدبابات في مديرية بيحان، إضافة إلى 124 لغمًا مضادًّا للدبابات في مديرية عسيلان.

وفي محافظة عدن تمكن الفريق من نزع 638 ذخيرة غير متفجرة و7 ألغام مضادة للدبابات و7 عبوات ناسفة، في حين تمت إزالة 56 لغمًا مضادًّا للدبابات و4 ألغام مضادة للأفراد وذخيرة متفجرة واحدة و3 عبوات ناسفة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، كما تم نزع ذخيرتين غير متفجرتين في مديرية المخاء، و52 لغمًا مضادًّا للدبابات في مديرية موزع، إلى جانب 349 لغمًا مضادًّا للدبابات في مديرية ذباب بتعز.

يذكر أن فريق "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" استطاع خلال شهر مايو من نزع 10.501 لغم، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 251 ألفًا و549 لغمًا، في حين يواصل الفريق تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.