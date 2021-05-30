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سكان حي المؤنسية يشتكون تكدس العمالة وطفح المجاري

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بسبب مجمع سكني غير مهيأ يقطنه مئات العمال

سكان حي المؤنسية يشتكون تكدس العمالة وطفح المجاري

طالب سكان حي المونسية شرق الرياض، الجهات المعنية في أمانة المنطقة، بسرعة وضع الحلول لمعاناتهم من المجمع السكني الواقع غربي تقاطع طريق الشيخ جابر، شمالًا مع طريق الثمامة.

وأفادوا بأن المجمع يقطنه مئات العمال ويشكل أضرارًا صحية وأمنية تهدد سكان الحي والمارين بالقريب منه.

ولفت سكان الحي إلى المعاناة التي يعيشها الحي جراء هذا الوضع المتمثل في المعاناة من المجمع السكني المخالف للتعليمات، ومخالفة التعليمات الصحية التي تحد من تفشي ، بتكدس العمالة ووقوف المركبات في مدخل الحي وطفح المجاري في الشارع وتضرر السكان من انبعاث الروائح الكريهة.

وقالوا إن استمرار الأمر له دلالة على عدم استفادة المبنى من شبكات الصرف الصحي، مع العلم أن الشبكة متوفرة للحي، بخلاف تأثر الشوارع من الناقلات والباصات التي تمر بشوارع الحي في أوقات مستمرة.

وكانت "سبق" قد نقلت معاناة السكان في وقت سابق تم على إثره معالجة العديد المخالفات والأضرار الصحية في حينه.

سكان حي المؤنسية يشتكون تكدس العمالة وطفح المجاري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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