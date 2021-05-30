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مضاربة السيارات.. شاهد ما حدث بين وانيت ويوكن على طريق بالكويت

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فيديو مضاربة السيارات.. شاهد ما حدث بين وانيت ويوكن على طريق بالكويت مضاربة السيارات.. شاهد ما حدث بين وانيت ويوكن على طريق بالكويت

فيديو مضاربة السيارات.. شاهد ما حدث بين وانيت ويوكن على طريق بالكويت

نشرت صحيفة "المجلس" الكويتية مقطعًا مصورًا لمشاجرة عنيفة بأحد شوارع العاصمة الكويت، ظهر فيه تسابق وتصارع على الطريق بين شاب يقود وانيت ومسنّ يقود سيارة يوكن.

ويظهر في الفيديو تزاحم الرجلين بسيارتيهما أثناء القيادة على أحد الطرق السريعة؛ حيث ظل قائد الوانيت يحاول مسابقة صاحب اليوكن واحتلال طريقه والاصطدام به أحيانًا، وفي النهاية تمكن قائد الوانيت من إرغام اليوكن على التوقف، ثم هبط شاب واعتدى بالضرب على قائد اليوكن المسنّ، دون تحديد المكان وتاريخ الحادثة.

وحسب الصحيفة: أسرع ثلاثة شبان كانوا قريبين من موقع الحادث أحدهم يرتدي زي رجل أمن؛ لفض المشاجرة وإبعاد الشاب عن الرجل المسن.

وعلى موقع "تويتر"، يقول لواء شرطة متقاعد حمد السريع، الصحفي المتخصص في الشأن الأمني: استهتار ورعونة من شاب يقود وانيت اعتدى بعد ذلك بالضرب على رجل يقود السيارة اليوكن، وقد تدخل المارة لفض المشاجرة. نطالب وزارة الداخلية استدعاء الأطراف واتخاذ الإجراءات القانونية خاصة ضد قائد السيارة الوانيت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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