أخبار عاجلة

بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل -
شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة -
"مدني عسير" يدعو لتوخّي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية -
الملك يعهد للرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية - اسماء -
ولي العهد يلتقي الرئيس السيسي في شرم الشيخ -
لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل -
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتجاوز حاجز الـ1100 بحث علمي -
Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية -
وفاة "ساسان" في سجون الملالي يتفاعل بـ"تصريح أمريكي مشدد" -
حائل.. إزالة أكثر من 566 ألف متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير مكة يرأس اجتماعاً لأمناء العاصمة المقدسة وجدة والطائف ومدير النقل

Print
لمناقشة تطوير مداخل المدن الرئيسية بالمنطقة ومنظومة النقل بالمحافظات

أمير مكة يرأس اجتماعاً لأمناء العاصمة المقدسة وجدة والطائف ومدير النقل

‬ ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم الأحد، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور أمناء العاصمة المقدسة وجدة والطائف ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تطوير الخدمات في مدن ومحافظات المنطقة، إلى جانب تطوير مداخل المدن الرئيسية، على أن تعكس الهوية المعمارية لكل مدينة، كما تطرق الاجتماع إلى مشاريع وزارة النقل والهادفة لتطوير منظومة النقل بمحافظات المنطقة.

أمير مكة يرأس اجتماعاً لأمناء العاصمة المقدسة وجدة والطائف ومدير النقل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني

اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني

شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري

شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري

بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل

بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل

شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة

شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة