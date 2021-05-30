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ما هو مصير الحالات المستثناة من لقاح كورونا بعد الشرط الإلزامي للتحصين؟ متحدث "الصحة" يوضح

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ما هو مصير الحالات المستثناة من لقاح كورونا بعد الشرط الإلزامي للتحصين؟ متحدث "الصحة" يوضح ما هو مصير الحالات المستثناة من لقاح كورونا بعد الشرط الإلزامي للتحصين؟ متحدث "الصحة" يوضح
في ردّ على استفسار "سبق"

ما هو مصير الحالات المستثناة من لقاح كورونا بعد الشرط الإلزامي للتحصين؟ متحدث

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الجهات المعنية تعمل على تحديث التطبيقات لإضافة تحديث بشأن الحالات المرضية والفئات العمرية المستثناة حالياً من لقاح .

وقال في ردّ على استفسار "سبق":‫ الاستثناء الطبي ينحصر في من ظهر لديه تحسس مفرط بعد أخذ الجرعة الأولى من لقاح كوفيد أو من لديه تاريخ طبي موثق وتفصيلي بحساسية مفرطة لأحد مكونات لقاح كوفيد، إضافة لبعض الفئات العمرية.

وأضاف: "الجهات المعنية تعمل على التحديثات لعكس حالة الاستثناء في التطبيقات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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