وزير البيئة يلتقي بالمزارعين ومربي الماشية وصيادي الأسماك بالشرقية

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جرى استعراض المنجزات والخدمات التي يقدمها فرع الوزارة وملاحظات المزارعين

‬التقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم، بالمستفيدين وأصحاب المشاريع من المزارعين ومربي الماشية وصيادي الأسماك بالمنطقة الشرقية، بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، ومدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عامر المطيري، وذلك في مقر فرع الوزارة بالدمام.

وجرى خلال اللقاء استعراض المنجزات والخدمات التي يقدمها فرع الوزارة، وملاحظات المزارعين ومربي الماشية وصيادي الأسماك.

بعد ذلك دشّن الهوية البصرية للجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بالمنطقة الشرقية، ثم شهد توقيع محضر "حق الانتفاع" بين الوزارة ممثلةً بفرعها بالمنطقة والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بصفوى، الذي يمكّن الجمعية من الاستفادة من الأصول الثابتة التي أمّنتها الوزارة لتمكين المستفيدين من سلسلة الإمدادات في مهنة الصيد والحفاظ عليها.

وفي الختام، كرّم وزير البيئة والمياه والزراعة المتميزين من مختلف الإدارات.