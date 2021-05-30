أخبار عاجلة

بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل -
شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة -
"مدني عسير" يدعو لتوخّي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية -
الملك يعهد للرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية - اسماء -
ولي العهد يلتقي الرئيس السيسي في شرم الشيخ -
لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل -
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتجاوز حاجز الـ1100 بحث علمي -
Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية -
وفاة "ساسان" في سجون الملالي يتفاعل بـ"تصريح أمريكي مشدد" -
حائل.. إزالة أكثر من 566 ألف متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير البيئة يلتقي بالمزارعين ومربي الماشية وصيادي الأسماك بالشرقية

Print
وزير البيئة يلتقي بالمزارعين ومربي الماشية وصيادي الأسماك بالشرقية وزير البيئة يلتقي بالمزارعين ومربي الماشية وصيادي الأسماك بالشرقية
جرى استعراض المنجزات والخدمات التي يقدمها فرع الوزارة وملاحظات المزارعين

وزير البيئة يلتقي بالمزارعين ومربي الماشية وصيادي الأسماك بالشرقية

‬التقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم، بالمستفيدين وأصحاب المشاريع من المزارعين ومربي الماشية وصيادي الأسماك بالمنطقة الشرقية، بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، ومدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عامر المطيري، وذلك في مقر فرع الوزارة بالدمام.

وجرى خلال اللقاء استعراض المنجزات والخدمات التي يقدمها فرع الوزارة، وملاحظات المزارعين ومربي الماشية وصيادي الأسماك.

بعد ذلك دشّن الهوية البصرية للجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بالمنطقة الشرقية، ثم شهد توقيع محضر "حق الانتفاع" بين الوزارة ممثلةً بفرعها بالمنطقة والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بصفوى، الذي يمكّن الجمعية من الاستفادة من الأصول الثابتة التي أمّنتها الوزارة لتمكين المستفيدين من سلسلة الإمدادات في مهنة الصيد والحفاظ عليها.

وفي الختام، كرّم وزير البيئة والمياه والزراعة المتميزين من مختلف الإدارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني

اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني

شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري

شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري

بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل

بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل

شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة

شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة