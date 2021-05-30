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"هدف" يُبرم اتفاقية دعم مكتب التوظيف مع جامعة "فهد بن سلطان" لتطوير الخريجين

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"هدف" يُبرم اتفاقية دعم مكتب التوظيف مع جامعة "فهد بن سلطان" لتطوير الخريجين "هدف" يُبرم اتفاقية دعم مكتب التوظيف مع جامعة "فهد بن سلطان" لتطوير الخريجين
بهدف زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف.. شراكة استراتيجية

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وجامعة فهد بن سلطان، اتفاقية تعاون عن بُعد؛ لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين؛ بهدف زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، وذلك ضمن مبادرة "هدف" في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.

ووقع الاتفاقية، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، ورئيس جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد اللحيدان.

وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين؛ لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها "هدف".

وتؤسس الاتفاقية لإقامة شراكة استراتيجية بين الصندوق والجامعة لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما والمتمثلة في تدريب وتأهيل وتوظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين والباحثين عن العمل؛ لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، وزيادة نسبة التوظيف، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وإكسابها المهارات الفردية والأساسية والخبرة، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وبموجب الاتفاقية، يقدم الصندوق محفزاتٍ ودعمًا ماليًا وتدريبيًا لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه، عبر منصة "سبل" الإلكترونية لخِدْمات التثقيف والإرشاد المهني، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، وبرنامج "تمهير" للتدريب على رأس العمل، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات" لخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية و"صيفي".

ووفقاً للاتفاقية، ستقدم الجامعة خِدْمات التهيئة والتأهيل للخريجين تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السيَر الذاتية وتسويقها للحصول على الوظيفة، وتقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة.

وطبقاً للاتفاقية، ستعمل الجامعة على مساعدة الخريجين في التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من الحصول على فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص.صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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