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اعتبرته أمرًا ممكنًا بعد الاستبعاد.. ودراسةٌ تعثر على دليل يُثبت الأصل المختبري

تعتبر الاستخبارات البريطانية الآن، أن من "الممكن" تسرب فيروس كورونا "SARS-CoV-2" من مختبر.

وقالت صحيفة "تايمز" نقلًا عن مصادر لم تذكرها، أن أجهزة الاستخبارات الغربية، بما في ذلك البرطانية، كانت تعتبر في وقت سابق أن فرضية تسرب فيروس كورونا هذه ضعيفة؛ ولكن الآن تمت إعادة مراجعة هذا التقييم.

كذلك ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أمس السبت، أن البروفيسور البريطاني أنغوس دالغليش، وعالم الفيروسات النرويجي بيرغر سورنسن، أعلنا في دراسة أنهما عثرا على دليل يثبت الأصل المختبري لفيروس كورونا.

وقال الخبيران -بحسب "روسيا اليوم"- في دراستهما، أنهما وجدا عددًا من خصائص فيروس كورونا، يشير إلى وجود "تلاعب مستهدف".

وفي مارس الماضي، نشرت منظمة الصحة العالمية، النسخة الكاملة لتقرير مجموعة دولية من الخبراء الذين زاروا مدينة ووهان الصينية لتحديد أصل فيروس، الذي وصفوا فيه احتمال تسرب الفيروس من مختبر بأنه "مستبعد".

وقال التقرير أيضًا: إن النوع الجديد من فيروس كورونا، قد انتقل على الأرجح إلى البشر من الخفافيش عن طريق حيوان آخر.