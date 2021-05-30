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بعد وشاية ورميًا بالرصاص.. "كيم كوريا" يُعدم مواطنًا بسبب "أفلام وموسيقى"!

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بعد وشاية ورميًا بالرصاص.. "كيم كوريا" يُعدم مواطنًا بسبب "أفلام وموسيقى"! بعد وشاية ورميًا بالرصاص.. "كيم كوريا" يُعدم مواطنًا بسبب "أفلام وموسيقى"!
فيما بررت الدولة الشيوعية الجريمة بأن "لي" ارتكب "فعلًا مناهضًا للاشتراكية"

بعد وشاية ورميًا بالرصاص..

مرة أخرى، أمر زعيم كيم جونغ أون، بإعدام شخص جديد في بلاده، وهذه المرة لم يكن مسؤولًا كما جرت العادة.

وذكر موقع "ديلي إن كي" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية، أن "كيم" أعدم رجلًا لمجرد بيع أفلام وشرائط موسيقى كورية جنوبية بصورة غير شرعية.

وأضاف أن أحد عملاء المخابرات السريين في البلاد أوشى بالرجل، وهو مهندس، وذكر الاسم الأخير منه "لي"؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت تهمة الرجل أنه كان يبيع أجهزة زاخرة بالأفلام والموسيقى والبرامج الإذاعية المنتجة في كوريا الجنوبية.

واعترف "لي" بجرمه قبل إعدامه؛ حيث قال إنه باع "أقراصًا مدمجة" وأجهزة تخزين صغيرة (فلاش ميموري) مقابل تراوحت بين 5 و12 دولارًا أمريكيًّا.

وذكر الموقع الإخباري أن "لي" أُعدِم رميًا بالرصاص أمام حشد من 500 شخص بمن فيهم أفراد عائلته.

وقالت السلطات في الدولة الشيوعية المنعزلة في تبريرها للجريمة: إن "لي" ارتكب "فعلًا مناهضًا للاشتراكية"، وهي جزء من قانون جديد بدأ سريانه العام الماضي.

وهذه أول عملية إعدام في مقاطعة غانغوون، المحاذية لكوريا الجنوبية، وفق هذا القانون، الذي يرمي إلى محاربة "من يريد تدمير اشتراكية كوريا الشمالية".

وفي الماضي كان الذين يرتكبون مثل أفعال "لي"، يجري إرسالهم إلى معسكرات العمل أو إعادة تدريسهم "أيديولوجيًّا".

وقال مصدر للموقع الإخباري: إن أي شخص يُقبض عليه متلبسًا بمشاهدة مقطع من كوريا الجنوبية سيلقى مصير "لي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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