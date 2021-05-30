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الأسبوع في 10 صور: "سبايدر مان" يظهر في .. والقمر العملاق يتألق في سماء دول عدة

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الأسبوع في 10 صور:

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فمن مَشاهد القمر العملاق التي زينت سماوات بلدان عدة إلى ثوران بركان جبل نيراجونجو في الكونغو.. والمزيد تجدونه في الصور:


1- لا، ليس كينج كونج.. قرد من فصيلة الجبون يسير وسط نماذج مصغرة للمركبات في حديقة حيوان بالقرم

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2- حصان يعبر بصعوبة وسط الأوحال والفيضان الذي أحدثه إعصار ياس في الهند

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3- الأدخنة تتصاعد من سفينة محترقة قبالة سواحل كولومبو بسريلانكا

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4- عمال الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين من حادث تحطم تلفريك بشمال إيطاليا

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5- نساء فلسطينيات يمشين بجوار أنقاض برج الشروق في غزة الذي استهدفه طيران الاحتلال الإسرائيلي

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6- راقصون يرتدون أزياء "سبايدر مان" يؤدون عرضهم في مترو أنفاق سانت بطرسبرج في

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7- قوس قزح يزين سماء مدينة ناجيكانيزسا بالمجر

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8- القمر العملاق يتألق من خلف معبد بوسيدون في كيب سونيون باليونان

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9- خسوف جزئي للقمر فوق ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا

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10- بركان جبل نيراجونجو يشعل سماء الكونغو الديمقراطية بالنيران والدخان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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