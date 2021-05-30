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متحدث "التحالف": ما ينشره الحوثيون فبركات إعلامية للتغطية على الوضع العملياتي على الأرض

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متحدث "التحالف": ما ينشره الحوثيون فبركات إعلامية للتغطية على الوضع العملياتي على الأرض متحدث "التحالف": ما ينشره الحوثيون فبركات إعلامية للتغطية على الوضع العملياتي على الأرض
أكد: أوقعنا 20 ألف قتيل وجريح منهم خلال 6 أشهر ودمَّرنا 4 آلاف آلية وعربة في مأرب والجوف

متحدث

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تنشر فبركات لانتصارات وهمية لرفع معنويات عناصرها، وتهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها.

وأكد "المالكي" أن القوات وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود. وميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تكبدت خسائر بشرية كبيرة.

وأضاف بأن الجيش اليمني يسيطر على مساحة تمتد لـ 30 كلم داخل محافظة صعدة، والتحالف يدعمه في عملياته القتالية بالداخل اليمني.

وأشار إلى أن عمليات التحالف أوقعت 20 ألف قتيل وجريح في صفوف الحوثيين خلال ستة أشهر، وتم تدمير أكثر من أربعة آلاف آلية وعربة لـ"مليشيات الحوثي" في مأرب والجوف.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في عناصرها وعتادها بمأرب والجوف، والفبركات الإعلامية للحوثيين تهدف لتغطية الوضع العملياتي على الأرض.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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