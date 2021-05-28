سَحْب قرعة كأس العرب للشباب غدًا.. و"الأخضر" بالمستوى الثاني

تُقام في مصر من 17 يونيو حتى 3 يوليو
تُجرى يوم غد السبت مراسم قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، التي ينظّمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك خلال الفترة من 17 يونيو حتى 3 يوليو، في جمهورية مصر العربية.
وستكون آلية سَحْب القرعة وفق تصنيف المنتخبات على النحو الآتي:
المستوى الأول: مصر، السنغال، تونس والمغرب.
المستوى الثاني: الجزائر، العراق، السعودية والإمارات.
المستوى الثالث: موريتانيا، جيبوتي ولبنان.
المستوى الرابع: اليمن، جزر القمر، النيجر وطاجكستان.
يُذكر أن منتخب السنغال الذي شارك في البطولة ببطاقة دعوة شرفية تُوّج بلقب النسخة الماضية، التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخبًا.كأس العرب