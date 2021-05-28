"الاتفاق" يجري تدريبه الرئيس قبل مواجهة "الأهلي" الأحد

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"المالكي": جاهزون لتقديم مباراة بمستوى فني عالٍ

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تدريبه الرئيس مساء اليوم الجمعة، على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، وذلك قبل مواجهة الأهلي يوم الأحد بجدة.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي، قد تركز على الجانب الفني حيث اشتمل على تمارين لياقية بالكرة، ثم قسم "العطوي" لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل الفنية، واختتم المران بمناورة تكتيكية من 3 أشواط على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل ينهي الاتفاق تحضيراته بتدريبه الأخير عصر يوم غدٍ السبت على ملعب عبدالله الدبل بالنادي قبل المغادرة عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى جدة؛ لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ30 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/2020.

من جانبه أكد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي، أهمية مواجهة الاتفاق عندما يحل ضيفاً على الأهلي مساء يوم الأحد بجدة كونها ختام الموسم، والذي يتطلع لها بتحقيق النقاط الثلاث للتقدم في سلم الترتيب وإسعاد جماهير فارس الدهناء.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي إلى جانب لاعب وسط الاتفاق البرازيلي إليريك دي سوزا، عصر اليوم الجمعة، بقاعة المؤتمرات بالنادي للحديث عن مواجهة الاتفاق أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ 30 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/2020.

وقال المالكي: "بلا شك مباراة مهمة ونحن على أتم الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية لتقديم مباراة متميزة أمام أشقائنا الأهلي".

وأضاف: "يخطئ من يعتقد بأن المباراة ليست لها أهمية، لاسيما وأن المراكز لازالت متغيرة، فلدينا هدف حالي وهو التقدم في سلم الترتيب وهدف مستقبلي آخر وهو الإعداد للموسم المقبل".

وأشار مساعد المدرب إلى أن عدم تواجد المدرب الوطني خالد العطوي على دكة الاحتياط بعد قرار الحكم في مباراة الرائد الماضية لن تغير في الفريق شيئاً؛ كون إستراتيجية المدرب العطوي مبنية على أن العمل الفني يسير وفق أسرة واحدة بالتعاون مع اللاعبين وبقية الأجهزة.

في المقابل شدد البرازيلي إليريك دي سوزا على صعوبة المباراة كون كلا الفريقين يطمحان في ختام الموسم للنقاط الثلاث؛ مشيراً بأنهم سيسعون لمواصلة الانتصارات بحثاً عن فرصة التقدم في سلم الترتيب ونشر البهجة على مشجعي فارس الدهناء.

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