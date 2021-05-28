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البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي المنطقة الجنوبية بطائرة مفخخة

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البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي المنطقة الجنوبية بطائرة مفخخة البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي المنطقة الجنوبية بطائرة مفخخة
معربة عن تضامنها مع ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات

البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي المنطقة الجنوبية بطائرة مفخخة

دانت البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية، معربة عن تضامنها مع السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.

وأكدت الخارجية البحرينية اليوم أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكّل اعتداء سافرًا على سيادة السعودية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

البحرين ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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