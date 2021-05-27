أخبار عاجلة

"الصحة" تحث الجميع على  ضرورة تطبيق التباعد الإجتماعي للحد من انتشار كورونا -
شاهد مستشار الملوك "الشثري" في صور نادرة -
"الصحة": تسجيل 1175 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1262 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على جازان -
توجيهات لمحافظ الزلفى بمراقبة مواقع نقل الرمال وتلبية احتياجات المواطنين -
"الأزياء" تدشن المنصة الرقمية لمبادرة "مستقبل الأزياء" -
5 خطوات.. بدء القبول لبرامج بكالوريوس ودبلومات "مجتمع أم القرى" -
شاهد.. 50 محباً ومحبةً للرسوم الجدارية يطمسون تشوهاً بصرياً بجدة -
اتصال هاتفي.. وزير الداخلية يقدم التعازي في وفاة "سحمي بن شويمي" -
"التويجري": إعلان تاريخي من مكة.. سلام لأفغانستان يحقق الأمن ويحقن الدماء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحازمي": التقويم الجديد رؤية إستراتيجية تلبي احتياجات المستقبل وتحقق التنافسية العالمية للتعليم السعودي

Print
"الحازمي": التقويم الجديد رؤية إستراتيجية تلبي احتياجات المستقبل وتحقق التنافسية العالمية للتعليم السعودي "الحازمي": التقويم الجديد رؤية إستراتيجية تلبي احتياجات المستقبل وتحقق التنافسية العالمية للتعليم السعودي
حرصاً على تحسين نواتج التعلم وإكساب الطلاب مهارات وخبرات جديدة

أكد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن صدور موافقة مجلس الوزراء على ‫التقويم الدراسي الجديد، يعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير نظام التعليم، وفقاً لرؤية المملكة العربية 2030، وتلبية لاحتياجات المستقبل، وحرصاً من وزارة التعليم على تحسين نواتج التعلم، وتجويد مخرجات التعليم وإكساب الطلاب مهارات وخبرات جديدة.

وأشار إلى أن التقويم الدراسي الجديد وتطوير المناهج والخطط للفصول الدراسية الثلاثة، التي سيتم تطبيقها مطلع العام الدراسي المقبل؛ هو توجه إلى نظام عالمي ويعد عملاً ريادياً من قبل وزارة التعليم.

وقال مدير تعليم الليث: لقد قدم معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نموذجاً عملياً لصناعة التنمية من خلال إطلاق حزمة تطويرية شاملة لكامل منظومة التعليم ستحقق لنا مكتسبات كبيرة في تجويد مخرجات التعليم وستؤثر على منظومات أخرى تتعلق بسوق العمل والتعليم الجامعي وستزيد من التنافسية العالمية للتعليم السعودي.

ودعا إلى أهمية تجاوب وتفاعل أولياء الأمور والعاملين في الحقل التعليمي مع الخطط التطويرية التي تصب في مصلحة الطالب، بما ينسجم مع مرحلة التطوير التي تشهدها مسيرة التعليم في بلادنا.

ونوه إلى أن القرار أخذ في الاعتبار كثيراً من الجوانب التعليمية، كما أنه اهتم بجانب الوقت من خلال الإجازات القصيرة التي تضمن للطالب تجديد نشاطه وحيويته واستعداده لزيادة تحصيله العلمي، كما أنها تمكن الأسرة من تجديد نشاطها من خلال البعد عن الروتين، بل إنها ذات تأثير كبير ومهم على الصحة النفسية والعقلية والجسدية للجميع.تعليم الليث وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بيتكوين عملة قانونية لأول مرة.. وأرامكو السعودية تصدر صكوكاً بالدولار

بيتكوين عملة قانونية لأول مرة.. وأرامكو السعودية تصدر صكوكاً بالدولار

عضو اللجنة الوطنية بـ"الغرف السعودية": 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية

عضو اللجنة الوطنية بـ"الغرف السعودية": 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية

افتراضيًا وحضوريًا.. سفير السعودية لدى إسبانيا يجتمع بالطلاب المبتعثين والدارسين

افتراضيًا وحضوريًا.. سفير السعودية لدى إسبانيا يجتمع بالطلاب المبتعثين والدارسين

عضو اللجنة الوطنية بـ"الغرف السعودية": 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية

عضو اللجنة الوطنية بـ"الغرف السعودية": 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية