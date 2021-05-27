أخبار عاجلة

محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بقرية الوفاء -
عودة وظائف الإبصار.. جراحة دقيقة ناجحة لعين طفلة بمستشفى قنا الجامعي -
رئيس «برلمانية التجمع» : الموازنة لا تعالج الفقر.. والأثرياء سيزدادون بنسبة 66% -
تعاون مشترك بين جامعة بنها و«إعلام القليوبية» -
فرنسا تعلن تنحي رئيس أركان الجيش -
هالة زايد في جنيف لإجراء لقاءات مع رؤساء المنظمات الدولية والأممية -
محافظ البحر الأحمر يتفقد التأمين الصحي بمدينة الغردقة ويطمئن على الخدمات الطبية -
هيئة الرعاية الصحية تتابع سير العمل وتطبيق معايير الجودة العالمية بمنشآتها الصحية -
محافظ كفرالشيخ يصدر قرارًا بشأن حركة تنقلات داخلية بالوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم -
المركز الدولي للابتكار يمنح جائزة القيادة الفائقة لرئيس جامعة عين شمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الرياض يصل لملعب الملك فهد الدولي.. والتعاون يتقدم على الفيصلي بهدفين

Print
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

أمير الرياض يصل لملعب الملك فهد الدولي.. والتعاون يتقدم على الفيصلي بهدفين

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - تقام الآن المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020-2021، التي تجمع بين فريقَي التعاون والفيصلي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وقد وصل قبل قليل لملعب الملك فهد الدولي بالرياض، الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، حيث أنابه خادم الحرمين - أيده الله -لحضور المباراة، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

الجدير بالذكر أن الشوط الأول انتهى بتقدم التعاون بهدفين مقابل هدف، ويقام الآن الحفل الفني بين الشوطين أداء الفنان ماجد المهندس.

أمير الرياض يصل لملعب الملك فهد الدولي.. والتعاون يتقدم على الفيصلي بهدفين

أمير الرياض يصل لملعب الملك فهد الدولي.. والتعاون يتقدم على الفيصلي بهدفين

أمير الرياض يصل لملعب الملك فهد الدولي.. والتعاون يتقدم على الفيصلي بهدفين

أمير الرياض يصل لملعب الملك فهد الدولي.. والتعاون يتقدم على الفيصلي بهدفين

أمير الرياض يصل لملعب الملك فهد الدولي.. والتعاون يتقدم على الفيصلي بهدفين

أمير الرياض يصل لملعب الملك فهد الدولي.. والتعاون يتقدم على الفيصلي بهدفين

أمير الرياض يصل لملعب الملك فهد الدولي.. والتعاون يتقدم على الفيصلي بهدفين

أمير الرياض يصل لملعب الملك فهد الدولي.. والتعاون يتقدم على الفيصلي بهدفين

كأس الملك الفيصلي التعاون كأس خادم الحرمين الشريفين أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رعب إريكسن يعيد للأذهان وقائع مشابهة.. هؤلاء اللاعبون لم تكتب لهم النجاة

رعب إريكسن يعيد للأذهان وقائع مشابهة.. هؤلاء اللاعبون لم تكتب لهم النجاة

رئيس مجلس الأئمة بأمريكا اللاتينية عن قرار الحج: يتّسق مع مقاصد الشريعة

رئيس مجلس الأئمة بأمريكا اللاتينية عن قرار الحج: يتّسق مع مقاصد الشريعة

سماحة المفتي: قرار حج هذا العام أتى من حرص واهتمام القيادة بسلامة وصحة "الحجيج"

سماحة المفتي: قرار حج هذا العام أتى من حرص واهتمام القيادة بسلامة وصحة "الحجيج"

"التقاعد" تطلق خدمتي الإعارة والإجازة الدراسية عبر منصة "ميثاق"

"التقاعد" تطلق خدمتي الإعارة والإجازة الدراسية عبر منصة "ميثاق"