بلينكن مغردا: أثنيت على قيادة الأردن بدعم السلام

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- علّق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، صباح اليوم الخميس، على زيارته للأردن في ختام جولته للمنطقة، قائلا “لقاء هام مع جلالة الملك عبد الله الثاني”.

وأضاف بلينكن، في تغريدة له صباح الخميس، أنه أثنى على دور الأردن لقيادة دعم السلام في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أنه أكد لجلالته على قوة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير بلينكن جدد احترام الولايات المتحدة للدور الخاص للأردن في الأماكن المقدسة بالقدس والالتزام بالوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة.

كما أكد بلينكن، خلال لقاء جلالة الملك، على أن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء يستحقون العيش بأمان، والتمتع بتدابير متساوية من الحرية والازدهار والديمقراطية.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على تعزيز تلك الأهداف بطرق ملموسة في المدى القريب وتتطلع إلى الشراكة مع المملكة في هذا الصدد.