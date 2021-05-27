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أمير الرياض يصل لملعب الملك فهد الدولي.. والتعاون يتقدم على الفيصلي بهدفين

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

أمير الرياض يصل لملعب الملك فهد الدولي.. والتعاون يتقدم على الفيصلي بهدفين

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - تقام الآن المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020-2021، التي تجمع بين فريقَي التعاون والفيصلي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وقد وصل قبل قليل لملعب الملك فهد الدولي بالرياض، الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، حيث أنابه خادم الحرمين - أيده الله -لحضور المباراة، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

الجدير بالذكر أن الشوط الأول انتهى بتقدم التعاون بهدفين مقابل هدف، ويقام الآن الحفل الفني بين الشوطين أداء الفنان ماجد المهندس.

كأس الملك الفيصلي التعاون كأس خادم الحرمين الشريفين أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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