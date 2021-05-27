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وزير الخارجية الامريكي : الاردن شريك استراتيجي للولايات المتحدة

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وزير الخارجية الامريكي : الاردن شريك استراتيجي للولايات المتحدة وزير الخارجية الامريكي : الاردن شريك استراتيجي للولايات المتحدة

جى بي سي نيوز  :-  قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن دور جلالة الملك عبدالله الثاني كان أساسيا ومحوريا في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الاسرائيليين والفلسطينيين .
وأضاف بلينكي في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم الاربعاء بعمان أن اسهامات الاردن في المساعدة على انهاء التصعيد بين الاسرائيليين والفلسطينيين يوضح دور المملكة كقوة للسلام في المنطقة.
وأكد أن الأردن هو أكثر من مجرد شريك استراتيجي للولايات المتحدة وهو صديق وأن الأصدقاء يقفون إلى جانب بعضهم في الأوقات الصعبة مشيرا إلى أن الفترة الماضية كانت صعبة على الأردن وعلى الكثيرين.
واشاد بدور المملكة الانساني وكرمها تجاه من لجأوا اليها هربا من الاوضاع الامنية غير مستقرة في المنطقة وهذا يعكس كرم وسخاء الشعب الأردني.
وعرض بلينكن اهم المواضيع التي تم التطرق اليها خلال لقائه جلالة الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية ايمن الصفدي.
وقال "اننا بحثنا دور الأردن المحوري ووصايته على الأماكن المقدسة مؤكدا أهمية المحافظة على الوضع الراهن لهذه المقدسات".
واكد على تعاون الولايات المتحدة والاردن لتعزيز الاستقرار وتوفير الفرص الاقتصادية والعدالة في المنطقة مشيرا إلى أن وقف اطلاق النار في قطاع غزة ليس نهاية الامر بل هو بداية يجب البناء عليها .
كما أكد أن ضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة كان مهما جدا خاصة في ضوء التبعات الصعبة على الجانبين.
واشار إلى أن إعادة اعمار غزة من اهم القضايا، مبينا أن بلاده ستقدم المساعدات للفلسطينيين وأن بعض المساعدات بدأت بالوصول إلى سكان قطاع غزة.
كما اشار الى ان بلاده بصدد تقديم 360 مليون دولار كمساعدات للشعب الفلسطيني داعيا دول المنطقة الى التعاون فيما بينها قائلا" انه إذا أردنا أن نتجنب العودة إلى الفظائع التي شهدناها في الأسابيع الاخيرة فانه يتوجب على دول المنطقة أن تساعد وتدعم بعضها".
وتحدث الوزير عن قرارات الإدارة الأمريكية مؤخرا والمتضمنة إعادة فتح القنصلية العامة بالقدس، مشيرا الى ان فتح القنصلية قد يحتاج الى بعض الوقت.
وعبر الوزير الامريكي عن خالص التهاني بمناسبة عيد الاستقلال الـ 75 للمملكة ومئوية الدولة مؤكدا على الصداقة والشراكة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين .

جي بي سي نيوز

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