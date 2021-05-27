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مجلس الأمن يمدد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق

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مجلس الأمن يمدد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مجلس الأمن يمدد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق
توسيع تفويضها ليشمل مراقبة الانتخابات

مجلس الأمن يمدد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق

قرّر مجلس الأمن الدولي اليوم (الخميس) بالإجماع تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وتوسيع التفويض المعطى لها ليشمل مراقبة الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك استجابة لطلب بغداد.

وذكر القرار الذي صاغته الولايات المتحدة أنه جرى تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" حتى 27 مايو (أيار) 2022.

وأضاف أن البعثة ستضم فريقاً أممياً معزّزاً وقوياً، وطواقم إضافية قبل الانتخابات المقبلة في العراق لمراقبة اليوم الانتخابي في العراق بأوسع نطاق جغرافي ممكن، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكانت بغداد قد تقدّمت بطلبات كثيرة من الأمم المتحدة، لا سيّما بعثة مراقبة شاملة للانتخابات.

مجلس الأمن الدولي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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