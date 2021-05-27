أخبار عاجلة

"الصحة" تحث الجميع على  ضرورة تطبيق التباعد الإجتماعي للحد من انتشار كورونا -
شاهد مستشار الملوك "الشثري" في صور نادرة -
"الصحة": تسجيل 1175 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1262 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على جازان -
توجيهات لمحافظ الزلفى بمراقبة مواقع نقل الرمال وتلبية احتياجات المواطنين -
"الأزياء" تدشن المنصة الرقمية لمبادرة "مستقبل الأزياء" -
5 خطوات.. بدء القبول لبرامج بكالوريوس ودبلومات "مجتمع أم القرى" -
شاهد.. 50 محباً ومحبةً للرسوم الجدارية يطمسون تشوهاً بصرياً بجدة -
اتصال هاتفي.. وزير الداخلية يقدم التعازي في وفاة "سحمي بن شويمي" -
"التويجري": إعلان تاريخي من مكة.. سلام لأفغانستان يحقق الأمن ويحقن الدماء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المملكة واليونان تتفقان على تعزيز العلاقات بينهما في قطاع السياحة وتسهيل السفر

Print
المملكة واليونان تتفقان على تعزيز العلاقات بينهما في قطاع السياحة وتسهيل السفر المملكة واليونان تتفقان على تعزيز العلاقات بينهما في قطاع السياحة وتسهيل السفر

المملكة واليونان تتفقان على تعزيز العلاقات بينهما في قطاع السياحة وتسهيل السفر

اتفقت حكومتا اليونان والمملكة اليوم على تعزيز العلاقات من خلال السياحة وتسهيل السفر بين البلدين.

ووقع كلٌ من وزير السياحة اليوناني هاري ثيوهاريس ووزير السياحة أحمد الخطيب خطة عمل مشتركة خلال قمة إنعاش السياحة في الرياض إدراكًا لأهمية السياحة في التنمية الاقتصادية لكلا البلدين، وإعداد خطة العمل المشتركة بهدف تعزيز التعاون بين اليونان والمملكة في المجالات التالية ( تبادل أفضل الممارسات في مجال الترويج السياحي، تطوير السياحة المتخصصة كالسياحة العلاجية والاستشفائية وسياحة التسوق والسياحة الفاخرة وسياحة الرياضة والمغامرات وسياحة تذوق الطعام، تشجيع الاستثمار عبر المنظومة السياحية، تبادل المعرفة حول التشريعات السياحية بما في ذلك إجراءات الترخيص والتصنيف، تعزيز الربط الجوي بين أثينا والرياض، بالإضافة إلى المطارات المحورية الأخرى، والاستمرار في المشاركة الفعّالة في الفعاليات متعددة الأطراف.

وشدد الوزيران على أهمية وضع آليات للاستخدام المتبادل لشهادات التطعيم بهدف تعزيز السفر الآمن والسلس بين البلدين.

وقال وزير السياحة الأستاذ الخطيب : "مثلت المملكة واليونان نموذجًا للتعاون الدولي الإيجابي لدفع التعافي في القطاع، طوال مدة الوباء. وتشكل الاتفاقية التي وقعناها اليوم خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح لاستئناف السفر الدولي بناءً على مبادئ التعاون والاستدامة والمرونة ".

من جهة أخرى، قال وزير السياحة اليوناني: "يسعدني توثيق العلاقة اليونانية، التي كنا نرعاها منذ مدة، مضيفًا أن اتفاقية اليوم ترمز إلى الأهمية التي يوليها البلدان للسياحة كمحرك للنمو الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن كونها محركًا لخلق فرص العمل، مؤكدًا أن هذا التعاون سيُسهم في تعزيز قطاعات السياحة بين البلدين وينعكس إيجابيًا على تقدمهما".

وزير السياحة أحمد الخطيب وزارة السياحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بيتكوين عملة قانونية لأول مرة.. وأرامكو السعودية تصدر صكوكاً بالدولار

بيتكوين عملة قانونية لأول مرة.. وأرامكو السعودية تصدر صكوكاً بالدولار

عضو اللجنة الوطنية بـ"الغرف السعودية": 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية

عضو اللجنة الوطنية بـ"الغرف السعودية": 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية

افتراضيًا وحضوريًا.. سفير السعودية لدى إسبانيا يجتمع بالطلاب المبتعثين والدارسين

افتراضيًا وحضوريًا.. سفير السعودية لدى إسبانيا يجتمع بالطلاب المبتعثين والدارسين

عضو اللجنة الوطنية بـ"الغرف السعودية": 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية

عضو اللجنة الوطنية بـ"الغرف السعودية": 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية