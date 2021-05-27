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"مشكلة محورية للمنطقة والعالم".. تدعو إلى حل القضية الفلسطينية

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"مشكلة محورية للمنطقة والعالم".. روسيا تدعو إلى حل القضية الفلسطينية "مشكلة محورية للمنطقة والعالم".. تدعو إلى حل القضية الفلسطينية
طالبت بعقد اجتماع وزاري للرباعية الدولية

دعا مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم (الخميس) إلى حل القضية الفلسطينية.

وقال "نيبينزيا" في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "اليوم لا تجري في فلسطين وإسرائيل أعمال عسكرية، لكن هذا لا يعني أنه بإمكاننا تأجيل حل القضية الفلسطينية، للأسف يؤكد التاريخ من جديد كل مرة أن هذه القضية بالذات تعتبر محورية بالنسبة للشرق الأوسط كله وكذلك العالم بشكل عام".

وذكر المندوب الروسي أن موسكو تطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة النظر في طلبها لإجراء اجتماع وزاري لرباعية الوسطاء الدوليين، وكذلك جلسة لها في إطار موسع بمشاركة الدول الإقليمية والفلسطينيين والإسرائيليين بأنفسهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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