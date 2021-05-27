"العمري" يتفقد تطبيق احترازات كورونا بكليات جامعة نجران

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اطلع على ما تقدمه "الخدمات المساندة " لتأمين الطلاب والمنسوبين

تابع وكيل جامعة نجران د. زهير بن حسن العمري، سير عمليات إدارة الخدمات المساندة في تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للوقاية من فيروس كورونا داخل الجامعة وأهمية تقيد موظفي الجامعة وطلابها وزوارها بتوجيهات الوزارة الهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس وحماية منسوبي الجامعة.

وفى التفاصيل ..جاء ذلك خلال زيارته لمقر إدارة الخدمات المساندة حيث اطلع على أدوار الإدارة في تطبيق الاحترازات وأبرز ما تقدمه لتأمين السلامة والتقيد بالتوجيهات التي أقرتها الجهات المختصة.

وشدد د. العمري على التزام حراس الأمن بفرض جميع التدابير على مداخل الجامعة والكليات والعمادات وإلزام جميع المتعاملين مع الجامعة وكذلك منسوبيها بالتقيد بلبس الكمامة وإبراز تطبيق "توكلنا" ومنع أي شخص مخالف من الدخول.

وحث وكيل الجامعة على مضاعفة الجهود وتنفيذ جولات دورية داخل مباني الجامعة؛ للتأكد من التقيد بذلك، إضافة إلى نشر اللوحات التوعوية بهذا الشأن، منوهًا بضرورة تسريع آلية التعامل مع البلاغات ومتابعتها.