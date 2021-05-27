لجنة المساهمات العقارية "تصفية" تعلن عن قرارات اجتماعها رقم 435

شملت "أرض شرق الحائر" و"الخرج" و"شمال العليا" و"عثمان بن حسن"
أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم الخميس، عن أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم (435) المنعقدة يوم الأربعاء 7 شوال 1442هـ الموافق 19 مايو 2021م.
وتفصيلًا: شملت القرارات الصادرة عن اللجنة الآتي:
- مساهمة أرض شرق الحائر:
التهميش بعدم التصرف على سجلات صك أرض المساهمة.
- مساهمات عثمان بن حسن:
استدعاء أحد وكلاء صاحب المساهمة ومساءلته حيال علاقته بمساهمات عثمان بن حسن.
- مساهمة أرض الخرج:
إدراج اسم صاحب المساهمة على قائمة "القبض" وإحضاره لدى اللجنة.
- مساهمة شمال العليا:
إدراج اسم صاحب المساهمة على قائمة المطلوبين "إيقاف خدمات" وقائمة الممنوعين من السفر "منع من السفر".