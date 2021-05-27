أخبار عاجلة

"الصحة" تحث الجميع على  ضرورة تطبيق التباعد الإجتماعي للحد من انتشار كورونا -
شاهد مستشار الملوك "الشثري" في صور نادرة -
"الصحة": تسجيل 1175 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1262 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على جازان -
توجيهات لمحافظ الزلفى بمراقبة مواقع نقل الرمال وتلبية احتياجات المواطنين -
"الأزياء" تدشن المنصة الرقمية لمبادرة "مستقبل الأزياء" -
5 خطوات.. بدء القبول لبرامج بكالوريوس ودبلومات "مجتمع أم القرى" -
شاهد.. 50 محباً ومحبةً للرسوم الجدارية يطمسون تشوهاً بصرياً بجدة -
اتصال هاتفي.. وزير الداخلية يقدم التعازي في وفاة "سحمي بن شويمي" -
"التويجري": إعلان تاريخي من مكة.. سلام لأفغانستان يحقق الأمن ويحقن الدماء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القنوات الرياضية .. حضور لافت في تغطية نهائي كأس الملك

Print
القنوات الرياضية السعودية.. حضور لافت في تغطية نهائي كأس الملك القنوات الرياضية .. حضور لافت في تغطية نهائي كأس الملك
لتغطية الحدث الرياضي الأبرز "أغلى الكؤوس"

القنوات الرياضية السعودية.. حضور لافت في تغطية نهائي كأس الملك

كثفت القنوات الرياضية حضورها من أجل تغطية نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - والذي يجمع التعاون والفيصلي مساء اليوم الخميس على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ولأهمية نهائي "أغلى الكؤوس" فقد بدأ البث المباشر من مساء أمس الأربعاء، ببرامج توثيقية عن البطولة الأغلى، ولقاءات مع المعنيين في الشأن الرياضي.

وبدأ الاستوديو التحليلي في البث المباشر عند الساعة 7:30 من مساء اليوم الخميس، من إعداد نخبة من الزملاء الإعلاميين، وتقديم الزميل فهد المساعد، الذي يحاور المحللين (الدوليين السابقين) محيسن الجمعان، خالد الشنيف، وصالح خليفة.

بينما يتواجد المراسلان: خالد العرافة، وناصر الشيبان، في ميدان الحدث المنتظر (ملعب الملك فهد الدولي) ويعلق على اللقاء الكبير المعلق المعروف فهد العتيبي، والموهبة راشد الدوسري، فيما يتولى الخبير التحكيمي (الدولي السابق) عمر المهنا التعليق على الحالات الجدلية التي تستوجب الإيضاح.

ويشرف على القنوات الرياضية الزميل الإعلامي "المتمرس" في مجال الإعلام المرئي غانم القحطاني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بيتكوين عملة قانونية لأول مرة.. وأرامكو السعودية تصدر صكوكاً بالدولار

بيتكوين عملة قانونية لأول مرة.. وأرامكو السعودية تصدر صكوكاً بالدولار

عضو اللجنة الوطنية بـ"الغرف السعودية": 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية

عضو اللجنة الوطنية بـ"الغرف السعودية": 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية

افتراضيًا وحضوريًا.. سفير السعودية لدى إسبانيا يجتمع بالطلاب المبتعثين والدارسين

افتراضيًا وحضوريًا.. سفير السعودية لدى إسبانيا يجتمع بالطلاب المبتعثين والدارسين

عضو اللجنة الوطنية بـ"الغرف السعودية": 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية

عضو اللجنة الوطنية بـ"الغرف السعودية": 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية