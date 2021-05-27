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"العنزي" يستقبل رئيس عاملة جباية الزكاة بمنطقة نجران

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نوه بحرص ولاة الأمر على تطبيق هذه الشعيرة المباركة

استقبل محافظ شرورة المكلف موفق بن عبد الهادي العنزي، في مكتبه اليوم، رئيس عاملة جباية الزكاة بمنطقة نجران لعام 1442هـ، ناصر إبراهيم المرشد.

ونوه "العنزي" إلى حرص ولاة الأمر على تطبيق هذه الشعيرة المباركة سنوياً من خلال تجهيز وإخراج عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام التي تجوب مناطق المملكة كافة.

وأشار إلى أنه بتوجيهات أمير المنطقة ونائبه، سوف يوضح ذلك لعموم المكلفين ويدعوهم للمبادرة بدفع زكاتهم للعاملة في جميع الموارد والمواقع المحددة بالمحافظة، والتعاون مع العاملة لإنجاح مهمتها وفق ما تقضي به الشريعة الإسلامية السمحة.

وأوضح "المرشد" أن العاملة ستتواجد بالموارد حسب ما هو مجدول لها، حاثًّا مربي الماشية على دفع زكاتهم من خلال مراجعة موقع تواجد العاملة من كل مورد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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