"بشكتاش" التركي يستعدّ لتقديم عرض جذّاب لضم "كاريلو"

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اللاعب سيكون خارج أسوار الهلال

كشفت تقارير صحفية تركية أن اللاعب البيروفي أندريه كاريلو قد دخل في دائرة اهتمامات نادي بشكتاش التركي.

وقالت صحيفة فاناتيك: إن إدارة النادي التركي تستعدّ لتقديم عرض جذّاب لضم النجو البيروفي لتدعيم صفوف الفريق.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب سيكون بنسبة كبيرة خارج أسوار الهلال عقب موسم توّج فيه باللقب السعودي.

وتحدثت الصحيفة عن أن اللاعب كان قد انتقل للهلال قادمًا من بنفيكا نظير أكثر من 9 ملايين يورو؛ حيث ينتهي تعاقده في 2023.

وقالت الصحيفة: إن اللاعب ساهم في 7 أهداف و4 تمريرات حاسمة.