رئيس جامعة جدة: التقويم الدراسي الجديد نقلة نوعية بمنظومة التعليم

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قال: سنسعى جاهدين لتحقيق الانتقال بالتعليم إلى المستوى الأفضل

نوه رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان بالتقويم الدراسي الجديد الذي أقره مجلس الوزراء، وأعلن عنه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في المؤتمر الصحفي الذي أقامه أمس الأربعاء.

وذكر الدكتور الحميدان بأن قرار التقويم الدراسي الجديد وما يتبعه من تطوير في منظومة التعليم على مستوى المناهج التعليمية ،والخطط الدراسية، والفصول الثلاثة ،لرفع الكفاءة البشرية يأتي في إطار تأكيد الجهود العظيمة التي تسعى وزارة التعليم إلى تحقيقها ؛ لتطوير العملية التعليمية، ورفع الكفاءة العلمية للطلاب، وتحسين جودة المخرجات، وتحقيق مستهدفات وتطلعات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأن هذه النقلة الجديدة في منظومة التعليم تأتي معلنة عن بدء التاريخ الجديد للتعليم السعودي؛ لمواكبة التعليم العالمي ومنافسته، واستجابة لمتطلبات المرحلة التنموية القادمة التي تسعى إلى تحقيقها رؤيتنا الطموحة.

وأكد الحميدان بأن هذا القرار سيسهم بشكل عام في تطوير التعليم، ورفع مستوى الطلاب، وتزويدهم بالمهارات الكاملة التي تعمل على بناء العقل البشري، وهو ما تسعى لتحقيقه قيادتنا الرشيدة.

أما على الصعيد الخاص، وما يتعلق بتأثير هذا القرار على جامعة جدة، فقد أكد أن قرار التقويم الدراسي الجديد يصب في خدمة رؤية الجامعة السعودية الحديثة، التي بنيت على هدف خلق ظروف أفضل للعمل والدراسة، تعتمد على التميز في التدريس والبحث، وتشكيل وتصميم هياكل جامعية تقدم رحلة تعليمية متكاملة في تخصصات نوعية، تحقق الاستمتاع بالتعلم مدى الحياة، وأن الانتقال إلى نظام الفصول الثلاثة الدراسية وما يصاحبه من زيادة في عدد الأيام جاء داعما للعملية التطويرية التي قامت بها الجامعة سابقًا.

وختم رئيس الجامعة مؤكدًا بأن جامعة جدة تسعى جاهدة لتحقيق الانتقال بالتعليم إلى المستوى الأفضل الذي تطمح إليه قيادة هذا الوطن، وستعمل على تحقيق رؤية التعليم الجديدة التي تهدف إلى مستوى تعليمي متميز يليق بالمملكة العربية السعودية ويحقق رؤيتها العظيمة.

