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انطلاق أولى منافسات التايكوندو بعد إعلان عودة النشاط الرياضي

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انطلاق أولى منافسات التايكوندو بعد إعلان عودة النشاط الرياضي انطلاق أولى منافسات التايكوندو بعد إعلان عودة النشاط الرياضي
25 يتنافسون على بطولة المملكة للبومسي

انطلاق أولى منافسات التايكوندو بعد إعلان عودة النشاط الرياضي

تنطلق اليوم الخميس أولى منافسات التايكوندو، بعد إعلان وزارة الرياضة عودة النشاط الرياضي.

وينظم الاتحاد السعودي للتايكوندو منافسات بطولة المملكة للأندية للبومسي، على صالة نادي الرياض بالرياض، لمدة ثلاثة أيام.

وتقرر مشاركة 25 ناديًا بعد استكمال إجراءات تسجيلهم؛ وهم أندية: (الاتفاق، كميت، الهدى، الفيصلي، الفرع، الخليج، الثقبة، النصر، الفتح، الصفا، الرائد، القوارة، الرياض، الشباب، سدير، الزيتون، جرش، الأهلي، الخويلدية، العدالة، الابتسام، أبها، فيفا، الهلال، الترجي).

من جانبه رحّب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد بن طالع العمري، بجميع المشاركين في افتتاحية الموسم الرياضي، مشددًا على الجميع ضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية لننعم بمنافسات بلا وباء.

انطلاق أولى منافسات التايكوندو بعد إعلان عودة النشاط الرياضي

انطلاق أولى منافسات التايكوندو بعد إعلان عودة النشاط الرياضي

انطلاق أولى منافسات التايكوندو بعد إعلان عودة النشاط الرياضي

انطلاق أولى منافسات التايكوندو بعد إعلان عودة النشاط الرياضي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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