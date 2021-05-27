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"مياه جازان" تبدأ توزيع بطاقات السقيا لأهالي فيفا الأحد المقبل

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"مياه جازان" تبدأ توزيع بطاقات السقيا لأهالي فيفا الأحد المقبل "مياه جازان" تبدأ توزيع بطاقات السقيا لأهالي فيفا الأحد المقبل
ستستمر لمدة شهر وسيتم من خلالها خدمة "200" منزل يوميًّا بالمحافظة

تبدأ الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان، الأحد القادم، توزيع بطاقات السقيا لأهالي محافظة فيفا، وذلك بمقر فرع خدمات المياه بمحافظتي الداير بني مالك وفيفا.

وأوضحت الإدارة أن عملية توزيع البطاقات للمرحلة الحالية ستستمر لمدة شهر، وسيتم من خلالها خدمة "200" منزل يوميًّا بمحافظة فيفا والقرى التابعة لها.

وبيّنت أن عملية توزيع بطاقات السقيا ستتواصل وفق البرنامج والخطط التي أعدها الفرع لهذا الغرض، مهيباً بالجميع التعاون والتقيد بالمواعيد المحددة لهم، وإحضار أصل بطاقة العائلة أو الهوية الوطنية، وصورة للمنزل عبر الجوال لاستلام البطاقات والحصص المخصصة من المياه لكل منزل.

ودعت الجميع إلى الالتزام بالمواعيد المحددة عند مراجعة الفرع، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكد من التسجيل في تطبيق توكلنا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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