أخبار عاجلة

توجيهات لمحافظ الزلفى بمراقبة مواقع نقل الرمال وتلبية احتياجات المواطنين -
"الأزياء" تدشن المنصة الرقمية لمبادرة "مستقبل الأزياء" -
5 خطوات.. بدء القبول لبرامج بكالوريوس ودبلومات "مجتمع أم القرى" -
شاهد.. 50 محباً ومحبةً للرسوم الجدارية يطمسون تشوهاً بصرياً بجدة -
اتصال هاتفي.. وزير الداخلية يقدم التعازي في وفاة "سحمي بن شويمي" -
"التويجري": إعلان تاريخي من مكة.. سلام لأفغانستان يحقق الأمن ويحقن الدماء -
‫"الصحة" تحصل على جائزة مكة في التميز الإداري -
"هيئة الاتصالات" تطلب المرئيات حول ترددات الشبكات اللاسلكية المحلية "WLAN" -
خطيب المسجد النبوي: البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي لإحلال السلام في أفغانستان يبشّر بخير -
عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"اعتدال" يستعرض مخاطر حصول الإرهابيين على أسلحة نووية

Print
"اعتدال" يستعرض مخاطر حصول الإرهابيين على أسلحة نووية "اعتدال" يستعرض مخاطر حصول الإرهابيين على أسلحة نووية
في تقرير "التهديد الأكبر.. التطرّف وانفلات الإرهاب النووي"

استعرض المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)، مخاطر حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة نووية، وسعيها في الوصول إلى هذا السلاح المدمّر، باعتباره هدفًا لها منذ عقود.

وأشار (اعتدال) في تقرير إعلامي له بعنوان "التهديد الأكبر.. التطرّف وانفلات الإرهاب النووي" صدر اليوم الخميس، إلى أن شواهد الممارسات الإرهابية في العالم بعد جائحة كورونا تُبرز محاولات التنظيمات المتطرّفة بصورة مكثفة استغلال الظرف الإنساني العالمي من أجل تطوير قدراتها التدميرية.

ويجيب التقرير عن عدة تساؤلات حول الأنماط التي من المحتمل أن تسلكها التنظيمات الإرهابية من أجل الوصول إلى سلاح نووي، والثغرات التي يمكن من خلالها أن تنفذ لتهديد الأمن والسلم الدوليين، وكذلك التحديات الآنية التي يواجهها الأمن النووي العالمي، والأطر الدولية التي تنتهجها المنظومة العالمية بهدف منع وصول الإرهابيين إلى السلاح النووي.

كما تطرّق التقرير إلى مُحاولات التنظيمات المتطرّفة سرقة مواد نووية، أو شراءَها من "السوق السوداء"، فضلًا عن تخطيطها لتخريب منشآت نووية في عدة مناطق.

وذكر التقرير الإعلامي لـ(اعتدال) سعي تلك التنظيمات إلى توظيف الأدوات التكنولوجية والمعرفة للوصول إلى معلومات يمكن البناء عليها في مختبرات سريّة تابعة لها، بما يهدد الأمن السيبراني للمنشآت النووية.

كما كشف التقرير عن إستراتيجية تنظيم "داعش" الإرهابي وخططه نحو تصنيع أسلحة الدمار الشامل التي اعتمدت بشكل كبير على توظيف عناصر إرهابية تمتلك خبرات علمية متخصصة في هذا الجانب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
توجيهات لمحافظ الزلفى بمراقبة مواقع نقل الرمال وتلبية احتياجات المواطنين

توجيهات لمحافظ الزلفى بمراقبة مواقع نقل الرمال وتلبية احتياجات المواطنين

"الأزياء" تدشن المنصة الرقمية لمبادرة "مستقبل الأزياء"

"الأزياء" تدشن المنصة الرقمية لمبادرة "مستقبل الأزياء"

5 خطوات.. بدء القبول لبرامج بكالوريوس ودبلومات "مجتمع أم القرى"

5 خطوات.. بدء القبول لبرامج بكالوريوس ودبلومات "مجتمع أم القرى"

شاهد.. 50 محباً ومحبةً للرسوم الجدارية يطمسون تشوهاً بصرياً بجدة

شاهد.. 50 محباً ومحبةً للرسوم الجدارية يطمسون تشوهاً بصرياً بجدة