التقويم الدراسي الجديد.. منظومة ورؤية وطنية ويقظة للطلاب والطالبات

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خبراء بعد إعلان "التعليم" عنه: يترجم حرص القيادة على رفع مؤشر التحصيل

شهد قرار التقويم الدراسي الجديد الذي أصدرته وزارة التعليم أصداء إيجابية وتأهبًا لدى الطلبة ومنسوبي التعليم وأولياء الأمور حول التصور التعليمي والمردود الإيجابي لاستدامة واستمرارية الدراسة وفق المنظومة التعليمية للتقويم الدراسي الجديد، وما يعكسه من رؤية تنموية، وموقف وطني يترجم حرص القيادة على تحقيق اليقظة الذهنية للطلبة ورفع مؤشر التحصيل الدراسي.

ومن هذا المنطلق قالت المساعدة الفنية مديرة إدارة الإشراف ورئيسة قسم الرياضيات منيرة الجلعود: يندرج التصور نحو إيجابية تطبيق التقويم الدراسي الجديد والفصول الدراسية الثلاثة وعلاقتها بتطبيق مستهدفات رؤية 2030 والعمل على تحقيق استدامة عملية التعليم وبقاء التعلم، وتحقيق الهدف الرابع للتعليم وفق منظمة اليونسكو (وهو التعلم مدى الحياة) وإعطاء فرصة لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للإعداد والتأهيل كسنة تحضيرية ما قبل الجامعة والالتحاق للتعليم العالي.

من جانبها تحدثت رئيسة قسم العلوم الشرعية بتعليم المنطقة الشرقية عائشة بنت ونس حسن الطويرقي عن تطبيق قرار التقويم الدراسي الجديد؛ فقالت: تستمر عملية تطوير منظومة التعليم في المملكة بما يؤهلها لتنافس أفضل الممارسات العالمية ويحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة التي تولي التعليم عناية فائقة وتقدم له من الدعم ما يمكنه من أن يكون نظامًا فريدًا وأنموذجًا عالميًا رائدًا.

وذكرت رئيسة قسم مهارات البحث طيبة العامودي أنه أصبح هناك تغير جذري في المناهج والإجازات والنظم التعليمية، وهي تجربة ناجحة خلقت الذهنية اليقظة للطالبات في مواصلة مشوارهن التعليمي، واستدامة وجود مصادر معلومات متوفرة للطالبات حتى يتمكنّ من البحث العلمي المتميز، وحتى يتمكنّ من التعلم الذاتي ودمج التقنية بالتعليم.

في ذات السياق ذكرت نورة الشهري رئيسة الصفوف المبكرة أن طول الإجازات يؤدي لفقد المهارات الأساسية للتعليم، كما أن قرار التقويم الدراسي الجديد يسهم في اندماج بيئة المدرسة؛ فعودة الطلبة بعد الإجازات المطولة تحتاج وتتطلب تهيئة الطلبة لعودة الدوام الدراسي، وإيجابية كثافة التقويمات المرحلية تؤدي إلى زيادة فرص التحسين المستمر.

ومن جانبها ذكرت رئيسة قسم العلوم المكلفة نوف الدوسري أن هذه الخطوة ستسفر عن فوائد اقتصادية مهمة للاقتصاد الوطني؛ حيث إن زيادة عدد أيام الإجازات المطولة لنهاية الأسبوع تنعكس إيجابياً على الاقتصاد من خلال تحفيزه الاستهلاك الخاص؛ حيث توجد علاقة إيجابية ومؤشر إحصائي من الإنفاق الاستهلاكي خلال أيام العطل الرسمية.

وأخيرًا أفادت رئيسة قسم العلوم الإدارية شريفة الغامدي أن التقويم الدراسي الجديد يساهم في كسر الروتين ويقلل من شعور الطالبات بالملل من المادة، بالإضافة لتحقيق الإثراء في المحتوى الدراسي بتوفر العديد من المواد المستجدة وعلاقتها بإدراج مواد جديدة مثل الدفاع عن النفس، والتفكير الناقد والتي تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الرياضية والترفيهية وعلاقتها بتطوير البيئة الاجتماعية وجودة الحياة.