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رئيس الأركان يفتتح المقر الجديد للملحقية العسكرية بالإمارات

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لدعم المصالح المشتركة وما وصلت إليه آفاق التعاون بين البلدين

رئيس الأركان يفتتح المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية بالإمارات

افتتح رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، المقر الجديد للملحقية العسكرية في العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ بحضور الوفد المرافق له ومنسوبي الملحقية العسكرية.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة أن افتتاح الملحقية العسكرية في مبناها الجديد يعكس دعم القيادة الحكيمة لدعم المصالح المشتركة وماوصلت إليه آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات لاسيما في المجال الدفاعي والتعاون العسكري، التي تعد جسراً للتواصل والتعاون المثمر بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة الإمارتية.

وأوضح أنها أداة لتعزيز أواصر المحبة والإخاء من خلال تقديم أفضل الفرص التعليمية والدورات التدريبية للطلاب العسكريين التي تجعلهم قادرين على تحقيق الأهداف التدريبية والأكاديمية.

رئيس الأركان يفتتح المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية بالإمارات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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