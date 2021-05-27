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وزير التجارة يتفقّد فرع الوزارة بالقصيم.. ويكرم المتميزين

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وزير التجارة يتفقّد فرع الوزارة بالقصيم.. ويكرم المتميزين وزير التجارة يتفقّد فرع الوزارة بالقصيم.. ويكرم المتميزين
حثّ الجميع على بذل الجهود كافة لتقديم خدمات نوعية

وزير التجارة يتفقّد فرع الوزارة بالقصيم.. ويكرم المتميزين

وقف وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على أعمال فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم ومركز خدمات قطاع الأعمال، والمركز السعودي للأعمال، مطلعاً على آلية سير العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء.

وتفقد "القصبي" أعمال الفرع بحضور نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، مساعد وزير التجارة بدر بن عبدالمحسن الهداب، وعدد من قيادات الوزارة.

وكرّم مجموعة من الموظفين والموظفات المتميزين في خدمات قطاع الأعمال والرقابة التجارية، وحثّ الجميع على بذل الجهود كافة لتقديم خدمات نوعية لقطاع الأعمال والمستهلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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