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تصادم مروري جنوب مكة يسفر عن إصابة 6 أشخاص

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إحداها خطرة وخمس منها متوسطة الخطورة تم نقلها للمستشفى

تصادم مروري جنوب مكة يسفر عن إصابة 6 أشخاص

أصيب 6 أشخاص في حادث مروري وقع على طريق البيضاء جنوب مكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مساء أمس الأربعاء، بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في خط الساحل بعد نقطة البيضاء في اتجاه يلملم، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية، بقيادة القائد الميداني محمد الشريف.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 6 إصابات؛ إصابة خطرة، وخمس إصابات متوسطة الخطورة، وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلوا إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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