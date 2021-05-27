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سوريا.. إغلاق صناديق الاقتراع بانتخابات الرئاسة وبدء عمليات الفرز

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سوريا.. إغلاق صناديق الاقتراع بانتخابات الرئاسة وبدء عمليات الفرز سوريا.. إغلاق صناديق الاقتراع بانتخابات الرئاسة وبدء عمليات الفرز
الترجيحات تشير إلى فوز الأسد بولاية جديدة في ظل "منافسة رمزية"

سوريا.. إغلاق صناديق الاقتراع بانتخابات الرئاسة وبدء عمليات الفرز

بعد تمديدها عمليات الاقتراع حتى منتصف الليل بتوقيت دمشق أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا إغلاق صناديق الاقتراع كافة بجميع المراكز الانتخابية بالمحافظات، وبدء اللجان الانتخابية بعمليات فرز أصوات المقترعين.

وفي التفاصيل، قالت اللجنة العليا للانتخابات في بيان لها إن لجان مراكز الانتخاب بدأت بعد الإغلاق مباشرة بفرز الأصوات، حسب "سكاي نيوز عربية".

وحسب قانون الانتخابات العامة السوري، تتولى لجنة مركز الانتخاب إجراء فرز الأصوات في المركز، وإعلان نتائجه، وتنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة القضائية الفرعية، بحضور المرشحين، أو وكلائهم، ووسائل الإعلام.

ويفترض مبدئيًّا، بحسب اللجنة القضائية العليا للانتخابات، أن تُعلَن النتائج خلال يومين من تاريخ انتهاء عمليات الاقتراع الليلة.

يُذكر أن هذه الانتخابات تمت فقط في مناطق سيطرة حكومة دمشق، التي تبلغ نحو ثلثي مساحة البلاد، بينما لم تشارك المناطق الخاضعة للسيطرة التركية والجماعات المسلحة في شمال غرب سوريا، مثل إدلب وعفرين ورأس العين وجرابلس.

واقتصرت المشاركة في المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، التي تقدر بربع مساحة سوريا، على بعض المناطق التي تسيطر عليها السورية، خاصة في مدينتي الحسكة والقامشلي.

وتعد هذه هي الانتخابات الرئاسية الثانية التي تُجرى في ظل الحرب السورية، التي أدت خلال 10 أعوام إلى مقتل نحو نصف مليون شخص، وإصابة مئات الآلاف، فضلاً عن تشريد الملايين في الداخل والخارج.

وتشير مختلف الترجيحات إلى فوز الرئيس الحالي بشار الأسد بولاية جديدة لمدة 7 أعوام مقبلة. علمًا بأنه يواجه "منافسة رمزية" من المرشحَين محمود أحمد مرعي وعبدالله سلوم عبدالله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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