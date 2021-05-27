أخبار عاجلة

"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 11 مسجداً في 4 مناطق -
خطيب الحرم المكي: نشر المواد الكيماوية والتجارب النووية من أفدح الشرور -
"رب اجعل هذا البلد آمنًا".. حملة يدشنها محافظ الليث والأمن الفكري هدف -
تعرف على أول قاضٍ فيدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة -
"هيئة كبار العلماء" تدعو أطراف النزاع الأفغان للإصغاء إلى داعي الصلح والعلم والحكمة -
"الملكية الفكرية" تغرم شركة 100 ألف ريال لتقليد علامة تجارية مسجلة -
"الزكاة" تنال شهادة "الآيزو" في استمرارية الأعمال -
كورونا في الإمارات.. 3 وفيات و2281 إصابة جديدة  وشفاء 2234 حالة -
ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي -
"حمود الشثري" ينعى والده "مستشار الملوك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير التعليم: العام الدراسي المقبل سيكون رحلة ممتعة للمعلمين والطلاب لكثرة الإجازات

Print
وزير التعليم: العام الدراسي المقبل سيكون رحلة ممتعة للمعلمين والطلاب لكثرة الإجازات وزير التعليم: العام الدراسي المقبل سيكون رحلة ممتعة للمعلمين والطلاب لكثرة الإجازات
أكد أهمية التوعية والتهيئة للمجتمع بالنظام الجديد الذي يقسِّم السنة إلى 3 فصول دراسية

وزير التعليم: العام الدراسي المقبل سيكون رحلة ممتعة للمعلمين والطلاب لكثرة الإجازات

قال وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، إن العام الدراسي المقبل سيكون رحلة ممتعة للطلاب والطالبات وللمعلمين والمعلمات بسبب كثرة الإجازات.

وتفصيلاً، أوضح الوزير "آل الشيخ" في مؤتمر صحفي دور التوعية والتهيئة للمجتمع بنظام التقويم الدراسي الجديد، الذي أعلنته الوزارة بتقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية بدلاً من فصلين "نظام ثلاثة فصول دراسية والخطط الدراسية بدون شك تحتاج إلى توعية، ونحن نسير عليها".

واستدرك بأن نظام الفصول الثلاثة موجود في تعليمنا في المرحلة الثانوية والجامعات، والمعروف بالفصل الصيفي". مشيرًا إلى أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة تنظيم إداري لتقديم المناهج والمعارف والمهارات بالطريقة المثلى.

وأضاف: "أعتقد أنها ستكون -إن شاء الله- رحلة تعليمية ممتعة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات؛ لأنها تعطيهم فترات استراحة مع أسرهم، وتكسر الجمود الطويل". مشيرًا إلى أن جميع الدول في العالم تحظى بمعدل إجازات في داخل الفصل أعلى من الموجود في .

يُذكر أن التقويم الدراسي الجديد سيكون بنظام ثلاثة فصول بدلاً من فصلَين دراسيَّين، على أن يتكون كل فصل دراسي من 13 أسبوعًا، ويتضمن 12 إجازة أثناء العام الدراسي، وفي كل فصل دراسي هناك إجازات نهاية أسبوع مطولة Long weekend، كذلك إجازة بين كل فصل وآخر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بيتكوين عملة قانونية لأول مرة.. وأرامكو السعودية تصدر صكوكاً بالدولار

بيتكوين عملة قانونية لأول مرة.. وأرامكو السعودية تصدر صكوكاً بالدولار

عضو اللجنة الوطنية بـ"الغرف السعودية": 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية

عضو اللجنة الوطنية بـ"الغرف السعودية": 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية

افتراضيًا وحضوريًا.. سفير السعودية لدى إسبانيا يجتمع بالطلاب المبتعثين والدارسين

افتراضيًا وحضوريًا.. سفير السعودية لدى إسبانيا يجتمع بالطلاب المبتعثين والدارسين

عضو اللجنة الوطنية بـ"الغرف السعودية": 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية

عضو اللجنة الوطنية بـ"الغرف السعودية": 10 مميزات تقودها وكالة الخدمات اللوجستية