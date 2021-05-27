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"ابن مبارك" يطالب بالضغط على "الحوثي" للقبول بوقف إطلاق النار

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"ابن مبارك" يطالب روسيا بالضغط على "الحوثي" للقبول بوقف إطلاق النار "ابن مبارك" يطالب بالضغط على "الحوثي" للقبول بوقف إطلاق النار
جدَّد اتهامه لإيران بالتدخُّل في الشؤون الداخلية ودعمها الميليشيا الانقلابية

طالب أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، بالقيام بدور أكبر في الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية، ومن خلفها إيران؛ لوقف حربها العبثية ضد الشعب اليمني، والانصياع لجهود ومبادرات السلام، وقبول وقف إطلاق النار الذي يمثل الخطوة الإنسانية الأهم، وعدم استغلال الأوضاع الإنسانية التي خلقتها من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

وتفصيلاً، جدَّد الوزير اليمني اتهامه لإيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، وقال: "إن إيران لعبت خلال السنوات الماضية دورًا سلبيًّا في اليمن. وما كان للحرب أن تستمر لولا تدخلات إيران، ودعمها الميليشيا الانقلابية، ومحاولاتها تحويل اليمن إلى منصة لتهديد وابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي"، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال "ابن مبارك" خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مدينة سوتشي: "إننا في اليمنية ننظر لدور روسيا في إحلال السلام في البلاد بأهمية بالغة، ونؤمن بأن الدور الروسي لحل الأزمة هو دور مهم، ونعول كثيرًا على وزن روسيا عالميًّا، ومعرفتها باليمن والمنطقة والعلاقات التاريخية التي تجمعنا للعب دور لحل الأزمة في اليمن".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم بلاده جهود المبعوث الأممي من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل، ينهي الحرب، ويحقق السلام والاستقرار في اليمن. مجددًا التشديد على موقف بلاده الثابت في دعم اليمن، والحفاظ على وحدته واستقراره وسلامة أراضيه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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