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"زمان" يعلن انتهاء فترة عمله رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب

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"زمان" يعلن انتهاء فترة عمله رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب "زمان" يعلن انتهاء فترة عمله رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب
أشاد بما تشهده قطاعات التعليم والتدريب من دعم مستمر من القيادة

أعلن الدكتور حسام زمان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انتهاء فترة عمله رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

حيث ذكر الدكتور "زمان" أنه مع نهاية عملي رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب فإنني أرفع أسمى آيات التقدير والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين لما تشهده قطاعات التعليم والتدريب من دعم مستمر وعناية واهتمام.

وقدم الدكتور "زمان" شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة وأعضائه على الثقة والدعم إبان فترة رئاسته للهيئة، لزملائه منسوبي ومنسوبات الهيئة وقياداتها على جهودهم الحثيثة والمخلصة في خدمة هذا القطاع، داعيًا بدوام الأمن والعز والرخاء لوطننا الغالي بقيادته الرشيدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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