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استغراب من عدم ذكر "الاختبارات" في التقويم الجديد بعد إعلان الفصول الدراسية الثلاثة

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الأمر فتح مجالاً للتساؤلات: هل سيكون هناك تقويم مستمر أم اختبار تحريري في أواخر كل فصل؟

استغراب من عدم ذكر

بعد أن أصدرت يوم أمس وزارة التعليم التقويم الدراسي الجديد لعام 1443هـ فوجئ كثيرون من عدم ذكر بداية الاختبارات التحريرية في التقويم الدراسي الجديد كما جرت العادة مع كل عام دراسي، كما فتح ذلك مجالاً للتساؤلات والتأويلات: هل سوف تكون الاختبارات تقويمًا مستمرًّا أم تحريرية أم في الأسبوعين الأخيرين من كل فصل؟ إذ لم تتطرق يوم أمس الوزارة إلى الاختبارات أو تذكرها ضمن التقويم الدراسي الجديد خلاف ما كان يحدد في السابق في التقويم من ذكر موعدها مع كل تقويم دراسي. وينتظر الكثير من منسوبي التعليم وضع الاختبارات التحريرية، هل ستكون في الأسبوعين الأخيرين مع استمرار الدراسة، أم ستكون تقويمًا مستمرًّا.

يُذكر أن الوزارة قد أعلنت أمس أن العام الدراسي المقبل سيشهد ثلاثة فصول دراسية، وكل فصل يتكون من 13 أسبوعًا، وإجازة مدتها أسبوع بين كل فصل دراسي وآخر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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