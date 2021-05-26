"الطيران المدني" تُصدر تصنيف مُقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر إبريل

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"الخطوط السعودية " أقلها شكاوى و"ناس" ثانيًا و"أديل" ثالثًا

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم مؤشر تصنيف مُقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر إبريل 2021م.

وكشفت "الهيئة" عن أن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر إبريل الماضي بلغ (276) شكوى، وجاءت الخطوط الجوية السعودية بوصفها أقل شركات الطيران شكاوى بواقع ثلاث شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر إبريل، وصلت إلى 75 %.

وحل طيران ناس ثانيًا بواقع (12) شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 92 %، وجاء ثالثًا طيران أديل؛ إذ وصل عدد الشكاوى إلى (43) شكوى لكل 100 ألف مسافر، بنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 77 %.

وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر إبريل عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً، ثم إلغاء الرحلات، ثم تأخير الرحلات.

وأوضحت "الهيئة" أن مؤشر تصنيف مُقدِّمي خدمات المطارات أشار إلى حصول مطار الملك فهد الدولي بالدمام على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة لكل 100 ألف مسافر في المؤشر خلال شهر إبريل، بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 67 %، بينما حل ثانيًا مطار الملك خالد الدولي بالرياض بواقع شكوى واحدة لكل 100 ألف مسافر، قُدمت على المطار، وجرى إغلاقها بنسبة 67 %، فيما جاء مطار أبها الدولي ثالثًا بواقع شكوى واحدة لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 50 %.

وحلت المطارات الآتية على التوالي بوصفها أقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وهي (مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الطائف الدولي، مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بينبع، مطار عرعر، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الجوف الدولي، مطار بيشة، مطار وادي الدواسر).

وأوضحت "الهيئة" أن إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة) يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مُقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدِّم الخدمة المناسب، فضلاً عن تعزيز الشفافية، وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.

