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وزير الرياضة يُتوِّج الحزم ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

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وزير الرياضة يُتوِّج الحزم ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

توَّج الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم، فريق الحزم بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، وذلك بعد نهاية مواجهة الفريق أمام نجران، التي أُقيمت في مدينة الرس، في الجولة الـ37 (قبل الأخيرة من المسابقة).


وبهذه المناسبة، قال "الفيصل" : "أبارك لإدارة الحزم والجهازين الفني والإداري واللاعبين، تحقيق لقب البطولة والتأهل رسميًا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أهنئ إدارة نادي الفيحاء والجهازين الفني والإداري واللاعبين، بمناسبة تحقيقهم المركز الثاني، وتأهلهم أيضًا إلى دوري المحترفين، مع أمنياتي للفريقين بتقديم مستويات جيدة في الموسم المقبل، إلى جانب باقي الفرق بالبطولة".


وأكد وزير الرياضة أنّ دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، شهد منافسة كبيرة في جولاته كافّة، عكست حجم التطور الكبير الذي شهدته المسابقة في المواسم الأخيرة، متمنيًا في الوقت نفسه كل التوفيق لمن سيرافق الحزم والفيحاء إلى الدوري الأغلى "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"، ومتطلعًا في الوقت ذاته إلى مضاعفة الجهود في الفترة المقبلة، بما يُسهم في رفع مستويات المنافسة، وتطوير مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين بشكل عام.

وزير الرياضة يُتوِّج الحزم ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

وزير الرياضة يُتوِّج الحزم ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

وزير الرياضة يُتوِّج الحزم ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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