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"عسيري": "فلك جامعة المؤسس" يرصد القمر العملاق الأكبر حجمًا بـ 14 ٪ وأكثر سطوعًا بـ 30 %

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"عسيري": "فلك جامعة المؤسس" يرصد القمر العملاق الأكبر حجمًا بـ 14 ٪ وأكثر سطوعًا بـ 30 % "عسيري": "فلك جامعة المؤسس" يرصد القمر العملاق الأكبر حجمًا بـ 14 ٪ وأكثر سطوعًا بـ 30 %
قال إنه يقع في أقرب مسافة له من الأرض خلال العام 2021

رصد قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز مساء اليوم الظاهرة الفلكية التي يطلق عليها القمر العملاق.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري، إن تلك الظاهرة تحدث عندما يكون القمر بدرًا، ويقع في أو بالقرب من أقرب نقطة في مداره حول الأرض.
وأشار إلى أن القمر يدور حول الأرض في مدار بيضاوي الشكل. وعليه فإن المسافة بين القمر والأرض تتغير خلال الشهر، بينما يمر القمر مرة في أقرب نقطة في مداره حول الأرض، ومرة أخرى في أبعد نقطة في مداره؛ ولهذا يختلف حجم وسطوع القمر في الشهر الواحد وفق موقعه من هاتين النقطتين.

وأوضح أنه في هذا اليوم يقع القمر في أقرب مسافة له من الأرض خلال العام 2021م. ويظهر القمر العملاق أكبر حجمًا بنحو 14 ٪ وأكثر سطوعًا بنحو 30 % مما هو عليه في أبعد نقطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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