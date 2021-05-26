أخبار عاجلة

للجمعة الثالثة على التوالي.. إيمي سمير غانم تزور قبر والدها -
السفارة الروسية تفتتح حديقة السلام في طرطوس -
شقيق سمير غانم وشقيقتها يزوران مقبرة الفنان الراحل -
السباح سيد الباروكى يعبر #قناة_السويس فى البروفة الأخيرة قبل عبوره #المانش -
تنبيه لمركز الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على الباحة -
خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 102 وفاة و2440 إصابة جديدة بكورونا -
"المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
الأردن يدين ويستنكر استهداف ميليشيا الحوثي خميس مشيط -
كورونا في الهند.. 91702 إصابة جديدة وتسجيل 3403 وفيات -
مصر تسجّل 755 إصابة جديدة و39 وفاة إضافية بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الجمارك" تُحبط محاولتَيْ تهريب أكثر من (1.6) كيلوجرام من "الكوكايين"

Print
"الجمارك" تُحبط محاولتَيْ تهريب أكثر من (1.6) كيلوجرام من "الكوكايين" "الجمارك" تُحبط محاولتَيْ تهريب أكثر من (1.6) كيلوجرام من "الكوكايين"
عُثر عليها مُخبَّأة في أحشاء "رجل وامرأة" عند قدومهما إلى المملكة

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من ضبط وإحباط محاولتَيْ تهريب كمية من مادة "الكوكايين" المخدرة، بلغت أكثر من (1.6) كيلوجرام، وعُثر عليها مُخبَّأة في أحشاء "رجل وامرأة" عند قدومهما إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المفتش بإحدى السيدات التي كانت ضمن الرحلة، وبتطبيق معايير الاشتباه بإجراء عملية الفحص عبر جهاز فحص الأحشاء بالأشعة جرى التأكُّد من نتيجة الفحص التي أثبتت إيجابيتها؛ إذ عُثر بداخل أحشائها على (60) كبسولة، تحتوي جميعها على (683.5) جرام من مادة "الكوكايين" المخدرة.

وأضافت بأنه جرى إحباط محاولة ثانية لتهريب كمية أخرى من مادة "الكوكايين" بالطريقة ذاتها داخل (80) كبسولة، تحتوي على (918.5) جرام، داخل أحشاء أحد المسافرين القادمين من خارج المملكة.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أنّ محاولات تهريب المخدرات داخل الأحشاء تُعد من أبرز الطرق التي يسلكها أرباب التهريب لمحاولة إدخال المخدرات كالهيروين والكوكايين، إلا أن المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية تبذل أقصى جهودها في سبيل تحقيق أمن وحماية المجتمع، وتسعى باستمرار للتصدي لهذه المحاولات، وكشف حيل ومخططات المهربين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تنبيه لمركز الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على الباحة

تنبيه لمركز الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على الباحة

خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 102 وفاة و2440 إصابة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 102 وفاة و2440 إصابة جديدة بكورونا

"المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

"المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

الأردن يدين ويستنكر استهداف ميليشيا الحوثي خميس مشيط

الأردن يدين ويستنكر استهداف ميليشيا الحوثي خميس مشيط