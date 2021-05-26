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وسط توتر الأوضاع في بغداد.. "الكاظمي" يحذر الحشد الشعبي من "المغامرات"

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وسط توتر الأوضاع في بغداد.. "الكاظمي" يحذر الحشد الشعبي من "المغامرات" وسط توتر الأوضاع في بغداد.. "الكاظمي" يحذر الحشد الشعبي من "المغامرات"
قال إن حماية أمن الوطن مسؤولية ملقاة على عاتق والقوى الأمنية والسياسية

وسط توتر الأوضاع في بغداد..

حذر رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأربعاء، الحشد الشعبي من "المغامرات"، وذلك في أعقاب انتشار مسلحين في بغداد بعد اعتقال قائد في ميليشيا الحشد الشعبي، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، ذكر "الكاظمي" في بيان له : "نفذت قوة أمنية عراقية مختصة بأمر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين صباح اليوم وفق المادة 4 إرهاب وبناء على شكاوى بحقه".

وأضاف: "قد شكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه، وهو الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق".

وتابع البيان: "المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون".

وختم بالقول إن "حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا إلى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية والقوى والأحزاب والتيارات السياسية، ولذلك ندعو الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن".

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر عراقية إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد، بعد انتشار مسلحين في الشوارع القريبة بعد اعتقال قائد في ميليشيا الحشد الشعبي.

ونفذت قوة أمنية عراقية، فجر الأربعاء، عملية إلقاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح.

وكانت والدة الناشط إيهاب الوزني، الذي اغتيل في التاسع من الشهر الجاري في كربلاء، اتهمت مصلح في أكثر من لقاء بالضلوع في اغتيال ابنها، بعد كشفه، حسب قولها، لملفات فساد متورط فيها مصلح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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