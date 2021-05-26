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قال محترف الهلال الفرنسي بافيتمبي قوميز إنه يشعر بالفخر كونه كان محظوظًا للغاية في حياته المهنية حيث ذكر أنه لعب في أعظم الأندية في بلدانها.

وقال قوميز في رده على الأنباء التي تحدثت عن إمكانية رحيله عن الهلال: "أنا محظوظ باللعب في الهلال".

وتحدثت صحيفة ensonhaber عن أن الهلال حقق بطولة الدوري وكان اللاعب مساهمًا بصورة قوية في تحقيق البطولة حيث سجل 29 هدفًا وصنع 5 آخرين.

وزعمت تقارير تركية "اعتاد الوسط الرياضي هنا على أنها غير دقيقة" عن أن وكيل اللاعب اجتمع مع إدارة الانسا سبور التركي تمهيدًا لنقل اللاعب، وهذه تقارير لم تتأكد صحتها من عدمها حتى الآن.

