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معهد تعليم اللغة الغربية للناطقات بغيرها ينظم رحلة لمكة لطالبات المنح

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تضمنت زيارة الأماكن التراثية والثقافية وقطار الحرمين وسقيا زمزم

معهد تعليم اللغة الغربية للناطقات بغيرها ينظم رحلة لمكة لطالبات المنح

نظم معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها بالرياض ممثلاً بوكالة الخدمات الطلابية والمجتمعية الرحلة الثانية من مبادرة "عمرتي" لطالبات المنح من مختلف الجنسيات بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم.

وتضمنت الرحلة جدولاً حافلاً لزيارة الأماكن التراثية والثقافية بمكة المكرمة وهي- مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة - معرض عمارة الحرمين الشريفين - مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم - قطار الحرمين السريع - مركز شركة مكة للإنشاء والتعمير - مكتبة الحرم المكي الشريف القسم النسائي - متحف الشيخ عبدالله خوقير مؤذن الحرم المكي الشريف - متحف محمد بامعشب بمنتجع روحاء - متحف وتراثيات الهدى بالعوالي - جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية وقد أثارت تلك الزيارات إعجاب الطالبات.

وأوضحت وكيلة الخدمات الطلابية د. نجلاء الشثري أن مثل هذه الزيارات تبرز للطالبات جهود الرشيدة واهتمامها بكل ما يتعلق براحة وخدمة ضيوف الحرمين الشريفين والتعرف على مراحل تطور الحرمين الشريفين في مختلف الأزمنة.

فيما قدمت عميدة المعهد شكرها وتقديرها الخاص لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم على الرعاية الكريمة ولجميع الجهات التي تفضلت بقبول زيارة الوفد من المعهد.

يُشار إلى أن هذه الرحلة كانت بإشراف وتنسيق مسؤولة الإعلام بالمعهد سامية السريع التي أعربت عن عظيم امتنانها لإدارة المعهد، مؤكدة أن هذه الرحلة تُسهم في بناء صورة ذهنية حقيقية وإيجابية لدى الطالبات عن المملكة العربية .

معهد تعليم اللغة الغربية للناطقات بغيرها ينظم رحلة لمكة لطالبات المنح

معهد تعليم اللغة الغربية للناطقات بغيرها ينظم رحلة لمكة لطالبات المنح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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