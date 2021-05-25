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النصر بـ " حمدالله" يعقد بقاء الوحدة ويفقد الثالث ..  والاتحاد يخطف البطاقة الآسيوية

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في ختام الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

النصر بـ

صعّب النصر من بقاء الوحدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي المقبل، بعد أن لحق بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في ختام اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة في ختام الجولة 29 من دوري المحترفين.

الشوط الأول انتهى بتقدم الوحدة بهدف دون مقابل . جاء عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع 2+45 من ركلة جزاء عن طريق اللاعب "ديمتري".

وفي الشوط الثاني، أضاع سامي النجعي وزميله نور الدين أمرابط فرصة التعديل عند الدقائق 48،65 وكان القائم الوحداوي قد تكفل بالتصدي لتسديدة أمرابط.

وينقذ مدافع الوحدة عبد الله الحافظ فريقه من هدف التعديل النصراوي، بعد أن شتت كرة عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 70 من على خط المرمى.

لكن حمدالله عاد ليعدل النتيجة للنصر من ركلة جزاء عند الدقيقة 90.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع 3+45 يخرج مدافع الوحدة "بوتيا" بالبطاقة الحمراء.

بتلك النتيجة بلغ النصر النقطة 46 وبقي في المركز الخامس، فاقدًا فرصة بلوغ المركز الثالث مع نهاية الموسم (الجولة 30)، وبقي الوحدة في دائرة خطر الهبوط ( المركز 14 - 32 نقطة).

الاتحاد - العين

على صالة ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة كسب الاتحاد نظيره العين ( الهابط لدوري الدرجة الأولى رسميًا) وانتهى اللقاء بفوز الاتحاد بهدف دون مقابل.

الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد بهدف دون مقابل من خلال رأسية رائعة للمصري أحمد حجازي عند الدقيقة 30 .

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 88 أضاع العين ركلة جزاء عن طريق "جيترسون" الذي طوح بالكرة من فوق العارضة.

بتلك النتيجة قفز الاتحاد للمركز الثالث برصيد 53 نقطة ( حجز مقعده الآسيوي رسميًا) والعين على رصيده السابق 20 نقطة ( ودع الدوري رسميًا).

النصر بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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